«Ростех» рассказал о работе БМП-3 по Bradley в зоне СВО

«Ростех»: российские БМП-3 эффективно поражают американские Bradley в зоне СВО

Российские боевые машины пехоты БМП-3 эффективно поражают американские БМП M2 Bradley в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О работе российских бронемашин по иностранной технике рассказал «Ростех» в Telegram.

«Боевые машины пехоты БМП-3 производят на "Курганмашзаводе" входящего в "Ростех" холдинга "Высокоточные комплексы". (...) Бойцы положительно отзываются о БМП-3», — сообщили в госкорпорации.

Член экипажа одной из БМП, слова которого приводит «Ростех», сообщил, что точность машины позволяет отправлять снаряды в цель «один за одним». Он также отнес к преимуществам БМП-3 ее мобильность и маневренность.

БМП-3 приняли на вооружение в 1987 году. В арсенал машины входит пушка-пусковая установка калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулеметы. Защищенность базовой версии машины обеспечивает разнесенная алюминиевая броня.

В октябре стало известно, что «Ростех» передал Министерству обороны России новую партию БМП-3. Машины получили комплекс дополнительной защиты из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.