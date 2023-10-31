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17:31, 31 октября 2023Наука и техника

«Ростех» передал Минобороны новую партию БМП-3

Госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России новую партию машин БМП-3
СюжетГособоронзаказ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Государственная корпорация «Ростех» передала Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных комплексом дополнительной защиты из бронеэкранов и противокумулятивных решеток. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает РИА Новости.

Боевые машины произведены «Курганмашзаводом» в рамках выполнения гособоронзаказа. «Предприятие ежемесячно отгружает требуемое количество боевых машин пехоты, поступательно наращивая объемы производства», — заявили в холдинге.

В компании добавили, что новые БМП-3 приспособлены к работе в условиях низких температур и получили дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией со встроенным дальномером и тепловизионной камерой.

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По словам начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Александра Шестакова, новая машина показала себя отлично, а предприятие успешно исполняет гособоронзаказ.

В конце сентября в «Ростехе» сообщили, что госкорпорация передала войскам очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3 и технику после ремонта.

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      Иван Потапов
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