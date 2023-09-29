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14:51, 29 сентября 2023Наука и техника

«Ростех» передал в войска партию новых БМП-3

«Курганмашзавод» передал партию новых боевых машин пехоты БМП-3 в войска

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») передал очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3 и технику после ремонта в войска. Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что партию новых машин отгрузили в конце сентября. Также заказчику поставили партию БМП-3 после капитального ремонта, которая полностью закрыла контракт 2023 года. Каждая машина оснащена бронеэкранами и противокумулятивными решетками.

«"Курганмашзавод" вышел на выдающиеся темпы работы. Объемы производства легкой бронетехники выросли в несколько раз. Предприятие отгружает боевые машины пехоты в требуемых объемах, зачастую с опережением графика — в конце сентября в войска отправилась очередная партия БМП-3. Кроме того, закрыт годовой контракт на ремонт "троек"», — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

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В «Ростехе» добавили, что раньше «Курганмашзавод» занимался только производством новых боевых машин, а ремонт осуществляли специализированные предприятия.

Ранее в сентябре заместитель исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-торговому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов сообщил, что Сухопутные войска России проявляют интерес к новой БМП «Манул» с передним расположением двигателя.

В том же месяце стало известно, что «Высокоточные комплексы» отправили в войска партию БМП-2М с боевыми модулями «Бережок».

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    Даниил Иринин
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