ВС РФ получили модернизированные БМП-2

Российские войска получили новую партию БМП-2М с модулем «Бережок»

Российские войска получили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». Об этом сообщает ТАСС.

Новая партия боевых машин для ВС РФ была отправлена холдингом «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Отмечается, что комплекс продемонстрировал свою эффективность в боевых условиях, включая высокую огневую мощь и мобильность. По словам индустриального директора комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, очередное выполнение контрактов холдингом говорит о высокой квалификации работников НПО.

БМП-2М является модификацией БМП-2, выпускающейся с 1980 года, с боевым модулем Б05Я01 «Бережок», повышающим боевые возможности машины примерно в четыре раза. Модуль включает комбинированный прицел с системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, который объединяет визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный канал, а также канал наведения управляемой ракеты.

На комплексе также установлена автоматическая всесуточная система управления огнем с противотанковыми ракетами «Корнет», которая обеспечивает поражение тяжелобронированных целей, находящихся на расстоянии до восьми километров, а также воздушных целей. Из-за разнообразия вооружения и огневой мощи эти БМП часто сравнивают с российской боевой машиной поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Ранее заместитель начальника отдела маркетинга Научно-исследовательского института (НИИ) стали Евгений Чистяков заявил, что американская БМП Bradley в серийном варианте значительно слабее российской БМП-3 с динамической защитой.