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13:29, 14 августа 2023Наука и техника

В НИИ стали сравнили Bradley и БМП-3

НИИ стали: Bradley слабее БМП-3 с динамической защитой

Фото: Nicolas Armer / Globallookpress.com

Американская боевая машина пехоты Bradley в серийном варианте значительно слабее российской БМП-3 с динамической защитой. Сравнение техники для ТАСС привел заместитель начальника отдела маркетинга Научно-исследовательского института (НИИ) стали Евгений Чистяков.

«Bradley не защищена от гранаты, а эта машина будет защищена в том числе от кумулятивной гранаты», — сказал специалист.

Директор по внешнеэкономической деятельности и гражданской продукции компании Руслан Дышеков отметил, что навесной комплекс динамической защиты для БМП-3 будет поставлен в войска уже в текущем году и позволит защитить боевую машину от моноблочных ручных противотанковых гранат (РПГ) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

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Кроме этого, комплекс несет в себе такую функцию, как защита от стрелкового оружия, повышает защищенность машины от пробития стрелковым оружием разного калибра, потому что металлическое исполнение, — добавил директор.

В мае РИА Новости в Ростехе сообщили, что БМП-3 способна уничтожить Bradley с нескольких километров благодаря управляемому оружию.

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    Иван Потапов
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