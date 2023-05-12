Оценена способность БМП-3 уничтожать американскую БМП Bradley

Ростех: российская БМП-3 способна уничтожить американскую Bradley с нескольких километров

Российская боевая машина пехоты БМП-3 способна уничтожить американскую БМП Bradley с нескольких километров благодаря управляемому оружию. Такую оценку машине дали в пресс-службе «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе, зарубежные БМП Bradley и Marder, в отличие от российских, не способны преодолевать водные преграды. Также у них низкая подвижность из-за массы свыше 30 тонн.

Кроме того, подвижность зарубежных машин ограничивает высокое удельное давление на грунт, особенно в период весенне-осенней распутицы.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что БМП-3 превосходит американские машины по вооружению, поскольку имеет 100-миллиметровую основную пушку, 30-миллиметровую автоматическую пушку, возможность установки переносного зенитного ракетного комплекса.

В мае «Ростех» сообщил, что «Курганмашзавод» передал Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3.

В апреле госкорпорация сообщила, что отгрузила военному ведомству очередную партию БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема».