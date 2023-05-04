В России в несколько раз нарастили производство БМП-3

Ростех сообщил, что в России в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») передал Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Производство машин нарастили в несколько раз. Об этом сообщает госкорпорация.

«"Курганмашзавод" отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на волгоградской площадке «Курганмашзавода», которая специализируется на капитальном ремонте боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, также в два раза выросли объемы производства. В ближайшее время армии отгрузят очередную партию отремонтированных машин.

По словам индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, «Курганмашзавод» отгружает БМП практически ежемесячно.

Боевая машин пехоты БМП-3 получила башню с орудием 2А70 калибра 100 миллиметров и автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров. Также в арсенал БМП входят пулеметы. Базовая версия БМП получила алюминиевую броню, обеспечивающую защиту от пуль стрелкового оружия и осколков.

В апреле «Ростех» сообщил, что «Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России очередную партию БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема».

