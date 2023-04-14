«Курганмашзавод» отгрузил Минобороны очередную партию БМП-3

«Ростех»: «Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России очередную партию БМП-3

«Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема». Об этом сообщает «Ростех».

Кроме новых прицелов, боевые машины получили дополнительные комплекты защиты в виде броневых экранов и решеток.

«Надежность курганских БМП высоко ценят военные, принимающие участие в специальной военной операции», — сказал исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков.

Согласно «Ростеху», боевые машины «прошли все необходимые ходовые и стрельбовые испытания на полигоне предприятия и приняты военными представителями».

В апреле РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что в России начались государственные испытания колесных боевых машин на унифицированной платформе «Бумеранг», которые планируют завершить до конца 2023 года.