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12:31, 14 апреля 2023Наука и техника

«Курганмашзавод» отгрузил Минобороны очередную партию БМП-3

«Ростех»: «Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России очередную партию БМП-3

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Курганмашзавод» отгрузил Минобороны России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема». Об этом сообщает «Ростех».

Кроме новых прицелов, боевые машины получили дополнительные комплекты защиты в виде броневых экранов и решеток.

«Надежность курганских БМП высоко ценят военные, принимающие участие в специальной военной операции», — сказал исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков.

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Согласно «Ростеху», боевые машины «прошли все необходимые ходовые и стрельбовые испытания на полигоне предприятия и приняты военными представителями».

В апреле РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что в России начались государственные испытания колесных боевых машин на унифицированной платформе «Бумеранг», которые планируют завершить до конца 2023 года.

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Иван Потапов
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