Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:06, 14 сентября 2023Наука и техника

Стало известно об интересе Сухопутных войск к БМП «Манул»

«Курганмашзавод»: Сухопутные войска России проявляют интерес к БМП «Манул»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сухопутные войска России проявляют интерес к новой боевой машине пехоты (БМП) «Манул» с передним расположением двигателя. Об этом РИА Новости стало известно от заместителя исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-торговому сотрудничеству «Курганмашзавода» Романа Хромова.

По его словам, решения, использованные в машине, хорошо себя показали в ходе специальной военной операции (СВО). Особенностью «Манула» руководитель назвал удобный выход с аппарелью в кормовой части машины и необитаемый боевой модуль.

Хромов отметил, что новая машина максимально использовала задел по БМП-3. «Ходовая часть та же самая, трансмиссия такая же, электрооборудование такое же и так далее. Это более легкий переход к машине следующего поколения», — сказал замдиректора.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новая российская БМП «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель УТД-32Т, который будет расположен в передней части машины.

В том же месяце в холдинге пообещали, что «Манул» может получить модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой пушкой.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты имена выведенных из-под европейских санкций россиян

    Самолет с сотнями пассажиров резко сменил курс из-за повреждения лобового стекла

    В Швеции сожгли чучело Эрдогана

    Раскрыта новая схема мошенничества с банковскими счетами

    Богатейшие россияне вернули в страну активы на десятки миллиардов долларов

    Один человек погиб при обстреле ВСУ приграничного российского региона

    В Московской электронной школе появились новые сервисы для детей и родителей

    Вулканы Камчатки отказались вносить в список ЮНЕСКО

    Банда из семерых человек похитила россиянина и вымогала у него 700 тысяч рублей

    Одному типу квартир в Москве предрекли подорожание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости