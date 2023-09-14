Стало известно об интересе Сухопутных войск к БМП «Манул»

«Курганмашзавод»: Сухопутные войска России проявляют интерес к БМП «Манул»

Сухопутные войска России проявляют интерес к новой боевой машине пехоты (БМП) «Манул» с передним расположением двигателя. Об этом РИА Новости стало известно от заместителя исполнительного директора по гособоронзаказу и военно-торговому сотрудничеству «Курганмашзавода» Романа Хромова.

По его словам, решения, использованные в машине, хорошо себя показали в ходе специальной военной операции (СВО). Особенностью «Манула» руководитель назвал удобный выход с аппарелью в кормовой части машины и необитаемый боевой модуль.

Хромов отметил, что новая машина максимально использовала задел по БМП-3. «Ходовая часть та же самая, трансмиссия такая же, электрооборудование такое же и так далее. Это более легкий переход к машине следующего поколения», — сказал замдиректора.

В августе в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что новая российская БМП «Манул», разработанная специалистами «Курганмашзавода», получит более мощный двигатель УТД-32Т, который будет расположен в передней части машины.

В том же месяце в холдинге пообещали, что «Манул» может получить модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой пушкой.