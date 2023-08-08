Российской БМП «Манул» пообещали модуль с 57-миллиметровой пушкой

«Высокоточные комплексы»: БМП «Манул» может получить модуль «Эпоха»

Российская перспективная боевая машина пехоты (БМП) «Манул» может получить модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой пушкой, пообещали РИА Новости в «Высокоточных комплексах».

«Проектируемая машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, обеспечит подвижность в любых дорожных условиях, в том числе преодоление водных преград без подготовки», — уточнили в холдинге.

Там же добавили, что использование нового модуля позволит БМП на большой дистанции гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику противника.

«Использование современных боеприпасов калибра 57 миллиметров обеспечит выполнение более широкого спектра задач. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт», — заметили в «Высокоточных комплексах».

В мае в «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») сообщили, что на базе гусеничной платформы «Манул» можно создать бронетранспортер, самоходную артиллерийскую установку или комплекс противовоздушной обороны.