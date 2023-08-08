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16:09, 8 августа 2023Наука и техника

Российской БМП «Манул» пообещали модуль с 57-миллиметровой пушкой

«Высокоточные комплексы»: БМП «Манул» может получить модуль «Эпоха»

Фото: Nickel nitride / Wikimedia

Российская перспективная боевая машина пехоты (БМП) «Манул» может получить модуль «Эпоха» с 57-миллиметровой пушкой, пообещали РИА Новости в «Высокоточных комплексах».

«Проектируемая машина будет защищена от малокалиберных снарядов и осколков полевой артиллерии, обеспечит подвижность в любых дорожных условиях, в том числе преодоление водных преград без подготовки», — уточнили в холдинге.

Там же добавили, что использование нового модуля позволит БМП на большой дистанции гарантированно поражать артиллерийским огнем аналогичную технику противника.

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«Использование современных боеприпасов калибра 57 миллиметров обеспечит выполнение более широкого спектра задач. Единая техническая база и унификация узлов с БМП-3 снижает затраты на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка, изготовление, обучение персонала, эксплуатация и ремонт», — заметили в «Высокоточных комплексах».

В мае в «Курганмашзаводе» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») сообщили, что на базе гусеничной платформы «Манул» можно создать бронетранспортер, самоходную артиллерийскую установку или комплекс противовоздушной обороны.

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    Иван Потапов
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