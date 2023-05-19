«Ростех» рассказал о возможностях платформы «Манул»

«Ростех»: на платформе БМП «Манул» можно создать САУ, комплекс ПВО или БТР

На базе гусеничной платформы боевой машины пехоты (БМП) «Манул» можно создать бронетранспортер (БТР), самоходную артиллерийскую установку (САУ) или комплекс противовоздушной обороны (ПВО). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

«Гусеничная платформа БМП "Манул", впервые представленная на форуме "Армия-2020", может стать базой для создания разведывательных, командных машин, самоходных артиллерийских установок, противовоздушных систем, транспортеров пехоты и боеприпасов и других», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в изделие изначально закладывают запас на возможное улучшение защищенности и увеличение полезной нагрузки, а варианты модернизации позволят расширить спектр применения машины.

На предприятии отметили, что «Манул» планируют оснастить более мощным двигателем УТД-32Т, который разместят в передней части машины. Это позволит экипажу и десанту входить в БМП через заднюю аппарель.

Представленная в 2020 году БМП «Манул» получила двигатель мощностью 816 лошадиных сил и боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами «Корнет».

В августе 2022 года исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков сообщил, что БМП «Манул» разрабатывают с учетом требований Минобороны России по результатам эксплуатации бронетехники в ходе спецоперации.