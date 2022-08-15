Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации

«Курганмашзавод» разработает БМП «Манул» с учетом опыта спецоперации на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Боевую машину пехоты (БМП) «Манул» разрабатывают с учетом требований Министерства обороны России, которые основаны на опыте применения бронетехники в ходе спецоперации на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Петр Тюков.

«В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию платформы БМП "Манул" с учетом требований Министерства обороны по результатам эксплуатации бронетехники на Украине. Только после прохождения всех необходимых испытаний она будет запущена в серийное производство», — сообщил он.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Тюков уточнил, что работы займут около трех лет. По его словам, «Манул» является универсальной платформой, которая сможет нести различное вооружение, включая реактивные системы залпового огня и зенитные ракетные комплексы. Также на базе «Манула» можно будет создавать специальные машины.

БМП «Манул» представили на форуме «Армия-2020». Машина является вариантом БМП-3 с передним расположением двигателя УТД-32Т.

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о создании боевого робота на шасси БМП-3 с боевым модулем «Синица». Машина предназначена для выполнения задач на опасных направлениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Захарова предупредила США о возможном разрыве отношений
Число жертв взрыва в Ереване возросло до пяти
Аналитик сообщил о достижении потолка цен на газ в Европе
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения мемориала в российском регионе
Трамп попросил вернуть изъятые ФБР секретные документы
Пушков назвал предстоящую зиму важным тестом для Германии
Пятеро россиян погибли при столкновении легковушки со скорой
Россияне вспомнили мечту детства советских девочек
Диетолог назвала суточную норму потребления меда
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.