В России создали боевого робота

Замглавы «Ростеха» рассказал о создании робота на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица»

«Ростех» отчитался о разработке боевого робота для самых опасных направлений. Об этом сообщает РИА Новости.

О боевой машине журналистам в преддверии международного военно-технического форума «Армия» рассказал первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков. Устройство создано на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица». Функции механика-водителя и стрелка роботизированы.

«Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», — подчеркнул Артяков.

Устройство оснащено 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом 7,62 миллиметра и 100-миллиметровым орудием, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР. Боевой модуль «Синица» анализирует местность на 360 градусов в любое время суток, боевая машина может управляться удаленно. По словам представителя госкорпорации, боевой робот стал совместным проектом «Курганского машиностроительного завода» и ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы».

Ранее Артяков сообщил о создании общевойскового экзоскелета. По словам представителя «Ростеха», устройство снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия.