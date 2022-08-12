«Ростех» представил прототип экзоскелета

«Ростех» показал прототип армейского экзоскелета, повышающего эффективность бойца

Госкорпорация «Ростех» представила прототип общевойскового экзоскелета. Об этом сообщает РИА Новости.

Новую боевую экипировку журналистам в преддверии международного военно-технического форума «Армия» показал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков. «Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия», — уточнил Артяков.

По словам представителя «Ростеха», конструкция экзоскелета основана на легких и прочных модулях из композитных материалов. «Из них складывается каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея», — заметил он и добавил, что модули можно объединить в одну цельную систему.

Собеседник агентства рассказал, что инженерами госкорпорации уже созданы образцы пассивных и активных механизмов, которые блокируют суставы экзоскелетного комплекса. «Это необходимо, например, для длительного удержания грузов до 20 килограммов в руках на весу или до 60 килограммов на каркасе экзоскелета», — подчеркнул специалист. Блокираторы позволяют держать оружие в руках до восьми часов, что не под силу обычному человеку.

Ранее в «Ростехе» сообщили о создании нового комплекса управления артиллерией «Планшет-М-ИР». Управлять новым «Планшетом-М-ИР» можно, находясь в бронеавтомобиле и вне его.