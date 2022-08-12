Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Ростех» создал новый комплекс управления артиллерией

В «Ростехе» сообщили о создании нового комплекса управления артиллерией «Планшет-М-ИР»

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В России создан новый комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который размещается в бронеавтомобиле «Атлет». Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Комплекс разработан для автоматизации управления расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями. Как заявил Артяков, он создан как более современное продолжение комплекса «Планшет-А», который уже выпускается серийно. До конца года планируется провести его предварительные испытания.

Управлять новым «Планшетом-М-ИР» можно как находясь в бронеавтомобиле, так и вне его. Он может взаимодействовать со всеми беспилотниками, стоящими на вооружении Вооруженных сил (ВС) РФ, что позволит командиру видеть происходящее на поле боя в режиме реального времени и корректировать огонь.

Также комплекс может оперативно обмениваться информацией через сопрягаемые техсредства. «Необходимо меньше минуты, чтобы произвести все необходимые расчеты и дать команду "Огонь"», — заключил Артяков.

Ранее Владимир Артяков сообщил о завершении государственных испытаний модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Он отметил, что по боевой мощи пушка не уступает танкам типа Т-80, Т-90. «Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», — подчеркнул Артяков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России предупредили ЕС о тяжелых последствиях эмбарго на российскую нефть
В Красноярске экстренно сел самолет из-за недомогания пассажира
Из украинских портов вышли два судна с продовольствием
Россиянин зарезал знакомого за оскорбление сожительницы
«Ростех» создал новый комплекс управления артиллерией
Трамп потребовал предать гласности ордер на обыск его поместья
Полная модель снялась в бикини и восхитила фанатов
Британцы высказались о сроке пребывания украинских беженцев
Российский хоккеист пожаловался на приготовление шашлыков в США
Жительница Москвы раскрыла причину переезда за город
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.