В «Ростехе» сообщили о завершении госиспытаний истребителя танков

Замглавы «Ростеха» Артяков сообщил о завершении госиспытаний противотанковой пушки 2С25

Первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил РИА Новости о завершении государственных испытаний модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25.

«В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение», — заявил Артяков.

Истребитель танков САУ 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом. Она способна без подготовки преодолевать водные преграды и одновременно вести стрельбу на плаву, а также вести боевые действия и в высокогорье, и в тропическом климате, и в болотистой местности.

Артяков отметил, что по боевой мощи пушка не уступает танкам типа Т-80, Т-90. «Конкурентов у этой машины нет ни в России, ни в мире», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Артяков сообщил о создании мини-ракеты для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», которая позволяет эффективнее сбивать малоразмерные цели с рекордно близкой дистанции в 500 метров. Теперь на одной штатной пусковой установке «Панциря» можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата, что позволяет увеличить до четырех раз количество поражаемых целей.