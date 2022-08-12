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В «Ростехе» сообщили о создании мини-ракеты для «Панцирей»

Первый замгендиректора «Ростеха» Артяков сообщил о создании мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь»

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил о создании мини-ракеты для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», которая позволяет эффективнее сбивать малоразмерные цели с рекордно близкой дистанции в 500 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Артякова, мини-ракета существенно расширяет возможности борьбы с массовыми малоразмерными целями. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о реактивных снарядах залпового огня, противорадиолокационных и управляемых ракетах, высокоточном оружии, самолетах и вертолетах, а также их бортовом вооружении.

Теперь на одной штатной пусковой установке «Панциря» можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата, что позволяет увеличить до четырех раз количество поражаемых целей, заключил представитель «Ростеха».

Ранее сообщалось, что российское предприятие «НПО "Электромашина"» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») впервые покажет систему охраны периметра «Прометей» на форуме «Армия-2022». Система является стационарной модификацией дистанционно управляемого боевого модуля «Охотник» и предназначена для защиты охраняемых объектов предприятий и силовых ведомств.

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Марина Совина
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