В России покажут систему охраны «Прометей» с боевыми модулями

НПО «Электромашина» покажет на форуме «Армия-2022» систему охраны «Прометей»

Российское предприятие «НПО "Электромашина"» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») впервые покажет систему охраны периметра «Прометей» на форуме «Армия-2022». Система является стационарной модификацией дистанционно управляемого боевого модуля «Охотник». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

«Новинкой этого года от "Электромашины", также разработанной на основе первоначального варианта "Охотника", который дебютировал на "Армии" еще в 2018 году, станет система охраны периметра "Прометей" с боевыми модулями», — сообщили в пресс-службе.

Система, которую полностью разработали и произвели в «НПО "Электромашина"», предназначена для защиты охраняемых объектов предприятий и силовых ведомств. В состав системы «Прометей» входит до 16 дистанционно управляемых боевых модулей с крупнокалиберными пулеметами. Система может обнаружить нарушителя и передать оповещение о нарушении.

Вооружение модуля «Охотник» стабилизировано в двух плоскостях. Это позволяет поражать цели в движении на расстоянии более тысячи метров. В состав модуля входит лазерный дальномер, тепловизионный прибор и телекамера.

В мае стало известно, что в России началось серийное производство необитаемого боевого модуля БМ-30-Д «Спица» для бронеавтомобиля «Выстрел».

В сентябре 2021 года генеральный директор «НПО "Электромашина"» Игорь Афанасьев сообщил, что на предприятии разработали систему «Прометей» с крупнокалиберными пулеметами.