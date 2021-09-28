В России создали роботов-охранников с пулеметами

В России создали новую систему охраны периметра «Прометей». Комплекс получил боевые модули с крупнокалиберными пулеметами. Вооруженные роботы-охранники смогут передавать предупреждения нарушителям. Об этом сообщил генеральный директор НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») Игорь Афанасьев, передает ТАСС.

Охранный комплекс разработки НПО «Электромашина» включает до 16 боевых модулей, которыми управляет оператор. Роботизированные охранники могут обнаружить нарушителя и передать оповещение о нарушении.

При необходимости робот защищает охраняемый объект. Афанасьев отметил, что оператор охранного комплекса управляет пультом, который позволяет переключиться на один из модулей. После обнаружения нарушителя робот может воспроизвести автоматическое предупреждение. В свою очередь, оператор имеет возможность передать сообщение через громкоговорители, установленные на модуле.

Комплекс предназначен для охраны периметра специализированных предприятий и силовых ведомств. Афанасьев подчеркнул, что «от софта до самого боевого модуля» система является самостоятельной разработкой НПО «Электромашина».

Ранее американское издание Stars and Stripes отметило, что демонстрация российских боевых роботов на учениях «Запад-2021» вызвала беспокойство в западных странах. Авторы подчеркнули, что показанные технологии являются этапом в создании российской беспилотной армии.