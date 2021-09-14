Раскрыты задачи российских боевых роботов

Российские боевые роботы будут охранять стратегические объекты. Автономность и развитые оптические приборы позволят вести наблюдение в любое время суток. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Источник раскрыл задачи российских боевых роботов. В оборонном ведомстве приняли решение о дополнительных закупках робототехнических комплексов «Нерехта». Роботы, которые уже используются в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), получат новые задачи по охране важных объектов, — сообщают «Известия».

Роботы «Нерехта» впервые применили в боевых порядках в ходе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Машины использовали для разведки и огневой поддержки. Роботы на учениях получили боевой модуль с автоматическим гранатометом АГ-30М и крупнокалиберным пулеметом «Корд».

В Минобороны добавили, что «Нерехта» может доставлять снаряжение и боеприпасы, а также корректировать огонь. Существует несколько модификаций робота, предназначенных для разведки, перевозки грузов и огневой поддержки. Машина может взять на борт до 500 килограммов полезной нагрузки. Электродвигатели обеспечивают максимальную скорость робота до 32 километров в час. «Нерехта» относится к дистанционно-управляемым комплексам — машина не может самостоятельно выбирать цели и открывать огонь.

Стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят на 14 полигонах и в акватории Балтийского моря. Ранее сообщалось, что в маневрах задействуют до 760 единиц военной техники и свыше 80 самолетов и вертолетов.

