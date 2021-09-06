В России создали систему умного минирования

Российские военные завершили испытание новой системы постановки минных полей. В состав комплекса входит система управления, позволяющая осуществлять умное минирование, и машины минирования, для которых создали специальные мины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Система постановки интеллектуальных минных полей состоит из автоматизированной системы управления (АСУ), которая передает команды боевым машинам ИСДМ «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ». Испытание комплекса завершилось этим летом. Тестирование комплекса минирования проходило в рамках учений на полигоне Мулино. Результаты испытаний признали успешными, сообщил источник издания. Он добавил, что умное минирование будет отработано в отдельных эпизодах предстоящих учений «Запад-2021», а со следующего года подобные минные поля будут создавать в рамках учений всех уровней.

Ключевым элементом системы умного минирования является АСУ, которая выбирает оптимальное место размещения и конфигурацию минных полей. Также система управления определяет типы мин в составе заграждения. После этого команда АСУ поступает на машины «Земледелие» и «Клещ», которые осуществляют минирование.

Современные системы дистанционного минирования могут устанавливать заграждения с помощью умных мин. Так, мина ПОМ-3 может фильтровать внешние раздражители, различая шаги человека на фоне вибрации от проходящей тяжелой техники. В свою очередь, противотанковая мина ПТМ-4 получила магнитный датчик цели, который может активировать боеприпас, когда бронемашина находится над миной.

Также системы минирования получили крышебойный боеприпас ПТКМ-1Р, позволяющий поражать цель в верхнюю полусферу. Датчик мины обнаруживает цель на расстоянии до 250 метров. Когда бронемашина заходит в зону поражения, активируется метательный боеприпас, который подбрасывает мину на высоту в несколько десятков метров. Там происходит поиск цели с помощью тепловизора и атака объекта.

На предстоящих учениях «Запад-2021» также будет отработано использование боевых роботов «Уран-9». Беспилотные боевые платформы будут охранять военную инфраструктуру от наземных и воздушных целей. Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября.