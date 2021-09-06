Наука и техника
 
Последние новости
Раскрыта настоящая причина встречи Путина с королем Иордании
Назван неожиданный эффект от атаки на башни-близнецы
«Биокад» заявил об отсутствии побочных эффектов своей вакцины от коронавируса
Дерматолог раскрыл опасность лайфхаков по уходу за кожей из интернета
В Раде попросят членов Конгресса сделать Украину основным союзником США
Россияне назвали главную угрозу для детей в соцсетях
В Эстонии глава департамента здоровья уволился из-за испортившихся вакцин
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта «Умного голосования»
Останки Каддафи перезахоронят
В России вспомнили популярные школьные фразы
Новости партнеров
Прослушать новость

В России создали систему умного минирования

В России испытали систему управления машинами дистанционного минирования
Перейти в «Мою Ленту»
БМ ИСДМ «Земледелие»
БМ ИСДМ «Земледелие»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российские военные завершили испытание новой системы постановки минных полей. В состав комплекса входит система управления, позволяющая осуществлять умное минирование, и машины минирования, для которых создали специальные мины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Система постановки интеллектуальных минных полей состоит из автоматизированной системы управления (АСУ), которая передает команды боевым машинам ИСДМ «Земледелие» и УМЗ-К «Клещ». Испытание комплекса завершилось этим летом. Тестирование комплекса минирования проходило в рамках учений на полигоне Мулино. Результаты испытаний признали успешными, сообщил источник издания. Он добавил, что умное минирование будет отработано в отдельных эпизодах предстоящих учений «Запад-2021», а со следующего года подобные минные поля будут создавать в рамках учений всех уровней.

Ключевым элементом системы умного минирования является АСУ, которая выбирает оптимальное место размещения и конфигурацию минных полей. Также система управления определяет типы мин в составе заграждения. После этого команда АСУ поступает на машины «Земледелие» и «Клещ», которые осуществляют минирование.

Современные системы дистанционного минирования могут устанавливать заграждения с помощью умных мин. Так, мина ПОМ-3 может фильтровать внешние раздражители, различая шаги человека на фоне вибрации от проходящей тяжелой техники. В свою очередь, противотанковая мина ПТМ-4 получила магнитный датчик цели, который может активировать боеприпас, когда бронемашина находится над миной.

Также системы минирования получили крышебойный боеприпас ПТКМ-1Р, позволяющий поражать цель в верхнюю полусферу. Датчик мины обнаруживает цель на расстоянии до 250 метров. Когда бронемашина заходит в зону поражения, активируется метательный боеприпас, который подбрасывает мину на высоту в несколько десятков метров. Там происходит поиск цели с помощью тепловизора и атака объекта.

На предстоящих учениях «Запад-2021» также будет отработано использование боевых роботов «Уран-9». Беспилотные боевые платформы будут охранять военную инфраструктуру от наземных и воздушных целей. Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Великобритании признали прогресс России в создании смертоносного «Маркера»
В США усомнились в способности российских танков противостоять ПТРК Javelin
Россия создала БМП-3 с боевым «Бережком»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0227 августа
Лев Троцкий в Крыму в 1921 году

«Они единственные, кто сопротивлялся этому носорогу»

Как Сталин разгромил Троцкого и уничтожил оппозицию в СССР
18:25 3 сентября

В Windows исчезла панель задач

17:50 3 сентября

Выход новой версии Cyberpunk 2077 сорвут

17:29 3 сентября

Потепление в Арктике оказалось причиной суровых зим в Северном полушарии

Наука и техника00:0512 июля

В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.

Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
17:10 3 сентября

Сбивший китайскую ракету из ПЗРК российский зенитчик объяснил свой успех

16:52 3 сентября

Оценена опасность солнечной радиации для самолетов

16:37 3 сентября

Apple отказалась сканировать фото владельцев iPhone

Наука и техника00:0521 июля
Участники Тамбовского восстания

«Их расстреливали без суда»

Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
15:46 3 сентября

Российские летчики получат новое оружие

15:12 3 сентября

В Германии изобрели велосипед будущего

14:42 3 сентября

Производитель раскрыл особенности АК-12

Россия
Школьницу из Москвы запугали посланиями из фильмов ужасов
В Москве запустили такси для мусора
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»
Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
Оценено предложение Шойгу построить новые промышленные центры в Сибири
«Все бежали, как крысы с корабля»
Помощник Горбачева — о крахе перестройки и развале СССР
На форуме «Россия — страна возможностей» в Крыму создадут 10 арт-объектов
Все материалы
Мир
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
На Украине резко упали запасы газа
Регионам купят тысячи школьных автобусов и скорых по инициативе «Единой России»
Иван Ургант показал символ успеха по версии А-Клуба
Зарубежные страны закупились российскими сладостями
Все материалы
Силовые структуры
Главного вора в законе Чечни заподозрили в растрате миллионов долларов из общака
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Появилось видео задержания ФСБ готовивших теракты в Ингушетии сторонников ИГ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовящих теракты в Ингушетии исламистов
В российской колонии убили двоих заключенных.
Тюремные группировки устроили там массовую драку из-за погибшего авторитета
Полицейские задержали пытавшегося поджечь вход в здание суда россиянина
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Ивлеева раскрыла подробности нового шоу
Российский мультфильм набрал 100 миллиардов просмотров на YouTube
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
На картах Google обнаружили гигантскую просьбу о помощи в пустыне
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Парень обнаружил старое послание и позвал девушку на свидание спустя годы
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Клиент оставил официантке 73 тысячи рублей чаевых и оскорбил ее
Мужчина угостил коллегу чизбургером и разбогател на 72 миллиона рублей
«Лучше сгореть быстро, чем долго тлеть»
Как бывший спецназовец за полгода покорил опаснейшие горы мира и стал легендой
Ферму популярного телеведущего облюбовали свингеры
Все материалы
Все российские УАЗы станут электрическими
Видео: Toyota Camry не для такси и чиновников
Коротко о единственной Camry, избавляющей от чувства наемного водителя
Продажи новых автомобилей в России падают второй месяц подряд
Догонят и накажут: крутые полицейские автомобили
Суперседан из 60-х, купе-перехватчик и реактивный грузовик
Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
Лучшее автомобильное видео августа 2021
Паркур на КАМАЗе и подводный Range Rover: самые интересные ролики месяца
Mercedes-Benz G-Class перевели на электричество
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Идею заселения новых городов в Сибири назвали нереалистичной
В российском городе откопали деревянную канализацию
В России начнут строить дома по новым правилам
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Деревья передают по наследству»
Как россияне сохраняют почти исчезнувший промысел — сбор меда диких пчел
В Кабардино-Балкарии нашли изделия эпохи эпипалеолита для шитья одежды
В заповеднике Кировской области засняли завтрак медведей
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Археологи обнаружили в Кабардино-Балкарии импортный янтарь
Все материалы