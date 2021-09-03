Россия испытает боевых роботов в реальных условиях

Минобороны России впервые испытает боевых роботов семейства «Уран-9» в реальных условиях. Роботы будут охранять специальные объекты и бороться с беспилотниками условного противника на учениях «Запад-2021». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

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Источники издания отметили, что решение об использовании боевых роботов уже принято. Задачей машин будет охрана полевой инфраструктуры — складов, командных пунктов и других объектов. Оптико-электронные системы робота позволят обнаруживать противника для его дальнейшего уничтожения.

Также «Уран-9» дополнит средства противовоздушной обороны. Робот будет обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и сбивать их или передавать данные о цели средствам ПВО.

Источник издания добавил, что учения «Запад-2021» позволят принять решение о роли боевых роботов на поле боя и частях, в которых эти комплексы будут работать. В августе подразделение, оснащенное роботами «Уран-9», задействовали в учениях на полигоне Мулино в Нижегородской области. Тогда машины впервые использовали в боевых порядках при ведении обороны, отметили в Минобороны.

В январе телеканал «Звезда» опубликовал ролик под названием «Войны будущего», где рассказывается об использовании многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-9».

Из открытых источников известно, что боевой робототехнический комплекс «Уран-9» разрабатывается «776-м управлением производственно-технологической комплектации». Машина на гусеничном шасси получила боевой модуль с пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров и 7,62-миллиметровым пулеметом Калашникова танковым модернизированным (ПКТМ). Их дополняет четыре противотанковых управляемых ракеты (ПТУР) «Атака». Такой арсенал позволяет бороться с живой силой и техникой противника — включая низколетящие воздушные цели.