Американский журнал назвал пять лучших вооружений на параде Победы

Обозреватель Марк Епископос (Mark Episkopos) назвал пять лучших российских вооружений на параде Победы в Москве 9 мая. Материал опубликован в американском журнале The National Interest.

Первым он отметил семейство «Армата» из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15.

«Прямого аналога Т-15 в НАТО нет, он находится где-то между БМП и бронетранспортером», — уточняется в тексте. На второе место обозреватель поставил межконтинентальную баллистическую ракету РС-24 «Ярс», отметив, что она существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Третьим в списке стал беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9».

Также в пятерку вошли гиперзвуковая ракета «Кинжал», установленная на модернизированный истребитель МиГ-31К, и комплекс С-400 «Триумф».

Ранее журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер оценил российскую армию после визита на парад Победы в Москве 9 мая.

Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно прошел 9 мая. Главными новинками во время проезда военной техники в Москве стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Всего по площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, а над ней пролетела авиация.