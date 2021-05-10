Немецкий журналист оценил российскую армию после визита на парад Победы

Журналист немецкого издания Welt Кристоф Ваннер оценил российскую армию после визита на парад Победы в Москве 9 мая. Ролик, снятый корреспондентом, опубликован на сайте издания.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь [президента России] Владимира Путина», — сказал Ваннер, назвав мероприятия по случаю праздника грандиозными.

Как уточнило агентство РИА Новости, Welt, как и другие западные СМИ, посвятили большую часть репортажей с парада отношениям Москвы и западных стран.

Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно прошел 9 мая. Главными новинками во время проезда военной техники в Москве стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Всего по площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, а над ней пролетела авиация.