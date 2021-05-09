Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян с Днем Победы в своем Twitter-аккаунте.

«Мы отмечаем 76 лет со дня исторической победы над фашизмом в Великой Отечественной войне», — написал он. Политик отметил, что победы удалось достичь благодаря мужеству и непоколебимости российского народа.

Мадуро также опубликовал снимок, на котором запечатлено воздвижение Знамени Победы на крыше здания Рейхстага.

Ранее президент России Владимир Путин на параде на Красной Площади поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей страны с Днем Победы. «Мы будем помнить, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ», — отметил президент.