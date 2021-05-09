Зеленский заявил о вкладе украинского народа в победу над нацизмом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении с Днем Победы для граждан страны заявил о вкладе украинского народа в победу над нацизмом. Полный текст обращения опубликован на сайте президента Украины.

Глава государства напомнил фамилии знаменитых героев войны украинского происхождения, которые участвовали в борьбе против нацизма.

«Мы никому не позволим минимизировать вклад в победу украинцев, которые не только защитили свою землю, но и в составе советской армии и войск союзников Антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не дали нацистам властвовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште, Амстердаме, Брюсселе, Риме, Берлине и многих других городах планеты», — заявил Зеленский.

Также президент Украины затронул и конфликт в Донбассе, добавив, что подвиги и героизм предков дают силу новому поколению украинских военных.

«В истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944-го появилась дата 13 июня 2014-го. И он и еще много украинских городов на востоке через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», — выразил надежду Зеленский.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Он заявил, что День Победы на Украине празднуется 8-го, а не 9 мая, чтобы «сохранить и понять историю полнее». В частности, Зеленский призвал не забывать, что нацизм — абсолютное зло, и осудил всех, кто его поддерживает.