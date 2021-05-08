В Киеве увидели угрозу срыва мероприятий ко Дню Победы

Празднование Дня Победы над фашизмом, проводимое ежегодно на территории киевского Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Проведение мероприятий поставили под сомнение из-за того, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускали на территорию здания якобы по распоряжению министра культуры.

Позднее председатель КГГА Марина Хонда сообщила, что празднование все-таки состоится, но с изменениями в расписании.

«После огласки в СМИ, нам, наконец, удалось добиться, чтобы технику пропустили на территорию музея. Сейчас, прождав несколько часов под шлагбаумом, наша техника уже на территории музея и начинается установка сцены. Поэтому мы надеемся, что мероприятие 9 мая все же состоится», — рассказала Хонда.

Она добавила, что официальная часть начнется в 12:00.

В свою очередь, Министерство культуры и информационной политики Украины (МКИП) заявило, что не давало запретов для проведения мероприятий ко Дню Победы в музее, а поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Он заявил, что День Победы на Украине празднуется 8-го, а не 9 мая, чтобы «сохранить и понять историю полнее». В частности, Зеленский призвал не забывать, что нацизм — абсолютное зло, и осудил всех, кто его поддерживает.



