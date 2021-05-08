Порошенко вспомнил Путина в преддверии Дня Победы

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Его пост опубликован в Facebook.

По словам политика, Украина первой ощутила последствия Второй мировой войны из-за «сговора двух тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии. Порошенко подчеркнул, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин — «одного поля ягоды», и также вспомнил российского президента Владимира Путина, обвинив его в разжигании войны.

Экс-президент также подчеркнул, что Киев стремится поддержать «европейскую традицию» памяти о Победе. Свое обращение он завершил грубым высказыванием в адрес Путина.

На Украине основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся не 9 мая, а 8-го — в День памяти и примирения, учрежденный в марте 2015 года. Таким образом, основные праздничные мероприятия проходят на европейский манер.