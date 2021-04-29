В ДНР вспомнили Гитлера и объяснили невозможность встречи Зеленского и Путина

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина невозможна из-за разногласий между ними, так же как в период Великой Отечественной войны не могли встретиться Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Такое мнение выразил бывший вице-премьер Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин, передает URA.RU.

Он отметил, что глава украинского государства не слишком заинтересован во встрече с российским лидером, тем более без стран-участниц «нормандского формата», которые посредничают переговорам.

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«Странно было бы со стороны Зеленского встретиться с президентом страны, которую Украина обвиняет во всех грехах и с которой воюет. Это если бы Гитлер позвонил Сталину и попытался с ним встретиться», — сравнил Пургин.

Кроме того, Украина приняла законы, касающиеся Крыма и Донбасса и признающие Россию агрессором, добавил экс-вице-премьер ДНР. Он добавил, что нельзя «от дипломатии перейти к мужским взаимоотношениям вместо государственных» и подчеркнул, что так государства не взаимодействуют.

Бывший официальный представитель ДНР в РФ Андрей Родкин добавил, что единственной темой во время встречи Путина и Зеленского должно стать урегулирование конфликта на Украине, иначе она теряет всякий смысл.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что одной из тем на возможной встрече Путина и Зеленского станет модернизация Минских соглашений. Он отметил, что, по его мнению, Минские соглашения не работают с 2015 года. По словам советника, модернизация договоренностей — это не только инициатива Украины, но и «общий фронт дипломатический».