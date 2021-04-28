ДНР обвинила Украину в искажении договоренностей о перемирии

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили Украину в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте представительства.

Как утверждает Донецк, Киев саботирует обсуждение случаев нарушения перемирия в СЦКК, предпочитая писать жалобы и обращения в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, выступает против прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик. «Таким образом украинская сторона пытается избежать ответственности и прямого ответа за собственные нарушения, ведь гораздо проще направлять письма и сообщения, оторванные от реальности, в адрес нейтральной международной миссии», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Украина также пытается всеми способами уклониться от проведения разбирательств по фактам обстрелов в рамках существующих механизмов. Вместо этого она поручает расследования инцидентов собственным правоохранительным органам, затягивая этот процесс на многие месяцы. «У нас же задача — предотвратить дальнейшие нарушения», — добавили представители ДНР.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.