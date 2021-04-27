Украинская оппозиция согласилась вести диалог с ДНР и ЛНР

Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) согласилась вести диалог о прекращении территориального конфликта в Донбассе с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на председателя партии Юрия Бойко.

По его словам, представители фракции готовы взять на себя эту задачу, если от нее отказывается официальный Киев. Депутат подчеркнул, что от переговоров с республиками нельзя уклониться, так как они являются подписантами Минских соглашений. «Мы готовы вести переговоры ради мира и восстановления территориальной целостности нашего государства», — сказал Бойко.

Ранее депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин предрек эскалацию конфликта в Донбассе в случае отказа президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Он также призвал вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР, пригрозив последствиями из-за затягивания диалога. «Мы увидим новое противостояние и, вполне возможно, увидим горячую фазу конфликта», — сказал Кузьмин.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.