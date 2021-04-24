На Украине предрекли эскалацию в случае отказа Зеленского приехать в Москву

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин предрек эскалацию конфликта в случае отказа президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву и Донбасс на переговоры. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний» на YouTube, передает РИА Новости.

«Если он [Зеленский] делает все для того, чтобы этот конфликт продолжался и разгорелся с новой силой, тогда не поедет он в Россию, не поедет он на линию соприкосновения. Тогда ничего этого не будет. Тогда мы увидим новое противостояние и, вполне возможно, увидим горячую фазу конфликта», — сказал Кузьмин.

По мнению депутата, Зеленский должен понять, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо вести с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не с Москвой.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.