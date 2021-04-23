Украина пригласила Францию и Германию посетить Донбасс

Украина пригласила советников президента Франции Эммануэля Бонна и канцлера Германии Яна Хекера посетить Донбасс. Об этом заявил украинский вице-премьер, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает РИА Новости.

«Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазам увидели, что там происходит. Это возможно», — сказал Резников. Он добавил, что возможный визит в Донбасс обсуждался во время встречи советников нормандского формата.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак предложил Германии и Франции до 27 апреля обсудить положение в Донбассе 23 апреля. В свою очередь Украина заявила о готовности к переговорам с Францией, Германией и Россией «в любой точке Донбасса». При этом от переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народных республиками (ДНР и ЛНР) там отказались.