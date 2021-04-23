Украина отреагировала на предложение Козака о встрече в Донбассе

Киев отреагировал на предложение замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака провести в Донбассе встречу представителей «нормандской четверки» и самопровозглашенных республик. Об этом сообщает «РБК — Украина».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что представители ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру») несубъектны в юридическом смысле, поэтому предложение Козака может размыть саму идею переговоров.

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не принимают самостоятельных решений, их участие в переговорах не будет конструктивным, считают в Киеве.

«Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы», — отметил Подоляк.

Ранее Козак предложил Германии и Франции до 27 апреля обсудить положение в Донбассе. «Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — заявил он.