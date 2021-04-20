Появились подробности переговоров по Донбассу

В ходе переговоров политсоветников лидеров стран «нормандского формата» (России, Украины, Франции и Германии) Москва обвинила Киев в безрезультатности диалога. Такие подробности появились у газеты «Коммерсантъ».

По информации издания, сторонам не удалось согласовать конкретные меры деэскалации. Российские переговорщики обвинили в этом Киев. Также близкий к переговорам собеседник в российской делегации пояснил газете, что видеоконференция советников лидеров стран «нормандского формата» провалилась.

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Как рассказал собеседник издания, заместитель главы кремлевской администрации Дмитрий Козак, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, а также советники канцлера Германии и президента Франции Ян Хеккер и Эммануэль Бонн не смогли согласовать конкретные меры, которые бы снизили эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе. «Собеседник “Ъ” обвинил в этом украинскую сторону и косвенно переговорщиков от Германии и Франции», — отмечает издание.

Также указывается, что Москва подготовила к встрече «конкретные предложения» по деэскалации и меры по привлечению к ответственности виновных в нарушении перемирия. Предложения, сообщил он, «натолкнулись на обструкцию со стороны Украины».

Ранее стало известно, что трехчасовые переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» завершились безрезультатно. По словам источника «Интерфакса», представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.