Украинские депутаты призвали Зеленского разорвать отношения с Россией

Несколько депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщает «Страна.ua».

Проект заявления опубликовал Богдан Яременко. В тексте, в частности, сказано, что «российские политики и чиновники откровенно говорят о намерении положить конец украинской государственности». Действия Москвы составляют экзистенциальную угрозу, считают парламентарии.

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Они призывают Зеленского разорвать отношения с Россией, пригласить на Украину британские и американские войска, предложить странам НАТО временно развернуть на территории республики подразделения противокорабельных ракет, противовоздушной и противоракетной обороны.

Украинскому правительству предлагается принять план замещения продукции и услуг, импортируемых из России.

Источники во фракции «Слуги народа» заявили, что проект заявления — не согласованная с руководством инициатива Яременко, которую поддержали несколько парламентариев. «Это позиция отдельных депутатов, а не фракции или партии», — заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

В последние недели Украина обвиняет Россию в наращивании военной мощи у границ. В Кремле утверждают, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.