Украина и Румыния провели учения в Черном море

Военно-морские силы Украины и Румынии провели в Черном море совместные учения. Об этом 19 апреля сообщает портал «Гордон» со ссылкой на пресс-службу украинского Минобороны.

Учения, в частности, включали в себя тренировки по маневрированию, отражение атак и тренировки по борьбе за живучесть. «Не менее важным стало отражение ударов противника при нападении на корабль, охраняемый с воздуха», — подчеркнули в Минобороны.

В пресс-службе ВМС добавили, что целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО. Подобные учения являются неотъемлемой составляющей на пути страны в Североатлантический альянс, отметили в Киеве.

В начале апреля ВМС Украины провели в Черном море учения, которые не анонсировались заранее. Они прошли на фоне обострения ситуации в Донбассе, где украинская армия и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники.