Украина запротестовала из-за планов России закрыть часть акватории Черного моря

Министерство иностранных дел Украины запротестовало из-за планов России временно закрыть часть акватории Черного моря, передает ТАСС.

«РФ объявила о закрытии на следующей неделе до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений», — заявили в МИД.

Украина назвала это попыткой нарушить нормы международного права и право на свободу судоходства, гарантированное Конвенцией ООН. Киев призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Москву.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Документ исключает использование участка для рыбоводства и рыболовства.