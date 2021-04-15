Турция подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что проход военных кораблей США через Босфор в Черное море отменен. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на турецкое телевидение.

«Нам устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», — приводит агентство его слова.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что США уведомили Анкару об отмене прохода двух военных кораблей в Черное море. До этого в министерстве также заявляли, что американские эсминцы пробудут в Черном море с 14-15 апреля по 4-5 мая.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.