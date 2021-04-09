Названы сроки пребывания кораблей США в Черном море

Стали известные сроки пребывания военных кораблей США в Черном море: они пробудут там с 14-15 апреля до 4-5 мая. Такие даты назвал РИА Новости источник в МИД Турции.

Информацию для прохода через пролив Босфор из Средиземного моря Анкаре сообщил Вашингтон — США обязаны делать это по конвенции Монтрё, определяющей трафик кораблей через Черной море .

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно в четверг, 8 апреля. По данным CNN, Белый дом рассматривает возможность направить военные силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили.

В Госдуме предупредили, что отправка военных кораблей США в Черное море «в знак поддержки Украины» только осложнит ситуацию вокруг Донбасса. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отметила, что отправка американских судов в Черное море станет сигналом не России, а украинским национал-радикалам, и создаст «ложные иллюзии у этой публики».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.