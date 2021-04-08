️Пентагон не подтвердил возможность отправки военных кораблей в Черное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.

«Никаких подтверждений. В данный момент нам нечем с вами поделиться», — заявили в командовании в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию, которую ранее распространил телеканал CNN.

До этого CNN со ссылкой на источники в Минобороны США сообщал о том, что Белый дом рассматривает возможность направить силы в Черное море в ближайшие несколько недель, чтобы поддержать Украину. Кроме того, Штаты продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, чтобы следить за деятельностью ВМФ России и передвижениями ее войск в Крыму, рассказали собеседники издания.

8 апреля учения в Черном море начал Военно-морской флот Украины. Ранее маневры не анонсировались. Администрация морских портов страны сообщила, что ограничена работа крупнейших из них: Херсона, Ольвии, Черноморска, Одессы, Южного и Николаева.