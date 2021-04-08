Украина начала учения в Черном море

Военно-морской флот Украины в четверг, 8 апреля, начал учения в Черном море, которые ранее не анонсировались. Об этом сообщает «Страна.ua».

Администрация морских портов страны сообщила, что ограничена работа крупнейших из них: Херсона, Ольвии, Черноморска, Одессы, Южного и Николаева.

В последнее время наблюдается обострение обстановки в Донбассе. Украина утверждает, что Россия наращивает военное присутствие в регионе, стягивает к границе войска. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о провокационных действиях Киева.

Украинский лидер Владимир Зеленский со своей стороны 8 апреля прибыл в Донбасс, чтобы встретиться на передовой со своими военнослужащими.