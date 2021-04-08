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Путин поговорил с Меркель о провокациях Киева в Донбассе

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Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и обратил ее внимание на провокационные действия Киева в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 8 апреля.

По словам российского лидера, Киев в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. «Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии. Путин и Меркель отметили необходимость улучшения гуманитарной обстановки в регионе. В то же время российский президент призвал не политизировать вопросы, касающихся предоставления сирийскому народу иностранной помощи, восстановления социально-экономической инфраструктуры и возвращения беженцев.

Среди других затронутых тем — обстановка на Балканах, ситуация в Ливии, деятельность иностранных СМИ и неправительственных организаций в РФ и Германии, ситуация с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В последние недели в Кремле неоднократно выражали обеспокоенность из-за участившихся провокаций со стороны украинских силовиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о риске возобновления гражданской войны в Донбассе.

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