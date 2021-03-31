Кремль обеспокоился из-за войны в Донбассе

В Кремле обеспокоены, что Киев может пойти на провокации, которые способны привести к возобновлению гражданской войны в Донбассе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 31 марта.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть», — сказал он.

Песков уточнил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе видеоконференции с президентов РФ Владимиром Путиным не требовали, чтобы Москва взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия в Донбассе. По его словам, речь шла о безальтернативности выполнения условий Минских соглашений.

Накануне пресс-секретарь российского лидера констатировал невыполнение Украиной Минских соглашений. 29 марта Песков предупредил об угрозе «опасного силового сценария» в Донбассе из-за провокаций со стороны украинских силовиков.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе и неоднократном обстреле своих позиций в период с 28 по 29 марта.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе.