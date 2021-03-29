Украина и ЛНР обвинили друг друга в обстреле своих позиций в Донбассе

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия в Донбассе и неоднократном обстреле своих позиций в период с 28 по 29 марта.

Как следует из представленных в Facebook данных украинского штаба Операции объединенных сил (ООС), ополчение как минимум 10 раз обстреляло из минометов и гранатометов подразделения украинской армии в районе поселков Талаковка, Водяное, Причепиловка, Пивденное и Широкино. О жертвах среди бойцов ВСУ информации нет.

Представители же Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале заявили, что Киев как минимум один раз нарушил режим перемирия и выпустил два снаряда по позициям Народной милиции в районе поселка Фрунзе. «Информация о пострадавших среди мирного населения и жертвах уточняется», — говорится в сообщении дипломатов.

Ранее бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай призвал готовиться к обострению конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, очередной виток противостояния начнется не ранее начала апреля, а в регион ожидается приход большого количества русских добровольцев.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.