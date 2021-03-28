На Украине призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма

Украинский политолог Петр Олещук призвал властей страны готовиться к спецоперации по захвату Крыма. Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».

По его словам, на Украине должны осознать, что ни один российский президент не уступит полуостров. Политолог предложил забыть о том, что кто-то что-то отдаст просто так, и начать подготовку к операции по «возвращению» Крыма.

При этом Олещук признал, что подобная спецоперация возможна только при «благоприятных» условиях. Он добавил, что подготовка к ней предполагает тренировку армии, приведение военно-промышленного комплекса Украины в необходимое состояние, а также международную поддержку и взаимодействие.

Ранее «Страна.ua» сообщало, что новая военная стратегия Киева на случай войны с Россией основана на алгоритме, согласно которому конфликт между странами начинается с ответа на агрессию или угрозу военной безопасности Украины. Как подчеркивает издание, в новой стратегии прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу. Согласно ей, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть «спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.