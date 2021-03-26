Кравчук предупредил о желании России уничтожить Украину

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предупредил, что Россия может выдвинуть Киеву территориальные претензии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом», передает «Интерфакс-Украина».

По мнению Кравчука, Москва не откажется от своей основной позиции — «Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России». «То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят страну как некую подчиненную территорию, как губернию. К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии», — пояснил он

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Глава украинской делегации в ТКГ также обвинил Москву в обстрелах возле поселка Шумы в Донбассе. Он призвал западные страны продолжить давление на Россию, в том числе вводя новые санкции. «Нам нужно обратиться к мировому сообществу, к США, чтобы к России были применены соответствующие меры, а именно санкционные и дипломатические и другие. Только таким способом можно остановить Россию», — заключил он.

Ранее Кравчук сообщил, что встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции в «нормандском формате» в апреле бессмысленна и не состоится. По его словам, о саммите нельзя говорить до момента согласования нового плана урегулирования конфликта в Донбассе.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.