Кравчук назвал условие подачи воды в Крым

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук назвал гуманитарную катастрофу в Крыму необходимым условием, чтобы подача воды на полуостров с украинской территории была возобновлена, пишет УНИАН.

По его словам, Киев не желает такого развития обстоятельств, но не согласится работать по принципу «дай воду, потому что этого хочет Россия». «Не просто давать воду, а если произойдет, чего я не хотел бы, гуманитарная катастрофа в Крыму с точки зрения обеспечения водой», — сказал Кравчук.

Он также возложил вину за пересыхание рек и водохранилищ полуострова на Россию и отметил, что она несет ответственность за жизнь людей под «оккупацией». «Страна, оккупировавшая любую территорию, несет полную ответственность за жизнь людей на этой территории. За политику, которую она там проводит, за состояние народа», — добавил политик.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Российские власти намерены завершить работы по созданию гарантированного запаса воды для всего населения полуострова не позднее 2024 года.