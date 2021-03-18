Кравчук заявил о планах России пробить сухопутный коридор на материковую Украину

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сделал громкое заявление, что Россия планирует пробить сухопутный коридор в Крыму на материковую Украину. Об этом пишет «Украинская правда».
По его мнению, потенциальная угроза нависает над территориями вблизи Мариуполя и Херсона. Кравчук считает, что коридор нужен для того, чтобы обеспечить Крым водой.
«Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду — ничего не получится», — сказал он.
Ранее вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что власти намерены обратиться в ООН из-за водной блокады полуострова, которую устроила Украина. «Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — заявил он, отметив, что Россия может сама решить самые сложные проблемы полуострова и уже неоднократно это доказывала.
До этого сообщалось о планах российской стороны судиться с Украиной из-за ущерба, причиненного водной, энергетической и транспортной блокадой. Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал данное решение смешным.
На этом фоне вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин анонсировал запуск в Крыму двух водоводов для стабильного обеспечения водой жителей полуострова. Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь. «Это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время», — уточнил политик.
Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. При этом в офисе президента Украины планируют достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы гарантированно отрезать полуостров от воды.