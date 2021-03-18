Кравчук заявил о планах России пробить сухопутный коридор на материковую Украину

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сделал громкое заявление, что Россия планирует пробить сухопутный коридор в Крыму на материковую Украину. Об этом пишет «Украинская правда».

По его мнению, потенциальная угроза нависает над территориями вблизи Мариуполя и Херсона. Кравчук считает, что коридор нужен для того, чтобы обеспечить Крым водой.

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«Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду — ничего не получится», — сказал он.

Ранее вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов заявил, что власти намерены обратиться в ООН из-за водной блокады полуострова, которую устроила Украина. «Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — заявил он, отметив, что Россия может сама решить самые сложные проблемы полуострова и уже неоднократно это доказывала.

До этого сообщалось о планах российской стороны судиться с Украиной из-за ущерба, причиненного водной, энергетической и транспортной блокадой. Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал данное решение смешным.

На этом фоне вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин анонсировал запуск в Крыму двух водоводов для стабильного обеспечения водой жителей полуострова. Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем был запущен в опытную эксплуатацию 1 марта. Также завершаются работы на Бештерекском водозаборном узле для подачи артезианской воды в Симферополь. «Это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время», — уточнил политик.

Идущий от Днепра Северо-Крымский канал в прошлом обеспечивал более 80 процентов потребностей Крыма в пресной воде. После присоединения его к России в 2014 году Украина перекрыла канал. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. При этом в офисе президента Украины планируют достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы гарантированно отрезать полуостров от воды.