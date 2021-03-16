Украина назвала смешным решение Крыма судиться из-за водной блокады

Вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал смешным решение властей Крыма судиться с Киевом из-за водной блокады. Об этом сообщает портал «Гордон».
«Я как юрист, который всю жизнь практикует право, просто хохочу, это смешно. Я хочу заметить тем товарищам, которые озвучивают идею, что они будут судиться с Украиной: welcome!» — заявил он.
По его словам, согласно Женевской конвенции, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несут оккупанты.
«Официальная позиция Украины следующая: вода в Крым и Севастополь с материковой части свободной Украины будет поставляться обязательно после полной деоккупации полуострова», — заключил Резников.
Ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что полуостров будет судиться с Киевом из-за ущерба, причиненного водной, энергетической и транспортной блокадой. Он пояснил, что Россия была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Украины.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение.
Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.